Вячеслав Гладков сообщил о мерах поддержки населения.

Свыше четырех тысяч жителей Белгородской области, которые получили ранения после атак со стороны Вооруженных сил Украины, смогли отдохнуть в санаториях страны по поручению главы государства Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал на то, что еще в начале лета 2024 года президент дал поручение правительству оказать дополнительные меры поддержки населению, которое осталось без жилья или пострадало от действий армии киевского режима.

За этот период времени более 4 тысяч человек смогли отдохнуть в санаториях Анапы, Крыма, Туапсе, Твери, Нижнего Новгорода и, надеюсь, что поправили здоровье, вернувшись к своим родным и близким. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков сообщил, что с 14 декабря в городах начнут работать платные и бесплатные катки. Чиновник надеется на то, что оперативная обстановка не будет портить праздничных дух перед Новым Годом и Рождеством.

Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков