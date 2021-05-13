Путин поручил до августа помочь пострадавшим при терактах ВСУ на железной дороге

Глава России дал поручение по поддержке россиян, пострадавших в Брянской и Курской областях.

Российское федеральное правительство вместе с ГУ МЧС, администрациями в Брянской и Курской областей, а также ПАО "Российские железные дороги" (РЖД) должно до августа 2025 годща оказать помощь гражданам, пострадавшим в результате террористических актов со стороны украинских формирований в период с 31 мая по 1 июня. Такое поручение дал по результатм оперативного совещания с кабинетом министров 4 июня президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля. Профильным ведомствам и транспортной компании предписано к 1 августа обеспечить оказание помощи пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в двух приграничных регионах, а также членам семей погибших граждан.

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии.

Фото: Kremlin.ru