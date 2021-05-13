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Путин поручил до августа помочь пострадавшим при терактах ВСУ на железной дороге
Сегодня, 14:56
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Путин поручил до августа помочь пострадавшим при терактах ВСУ на железной дороге

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Глава России дал поручение по поддержке россиян, пострадавших в Брянской и Курской областях.

Российское федеральное правительство вместе с ГУ МЧС, администрациями в Брянской и Курской областей, а также ПАО "Российские железные дороги" (РЖД) должно до августа 2025 годща оказать помощь гражданам, пострадавшим в результате террористических актов со стороны украинских формирований в период с 31 мая по 1 июня. Такое поручение дал по результатм  оперативного совещания с кабинетом министров 4 июня президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля. Профильным ведомствам и транспортной компании предписано к 1 августа обеспечить оказание помощи пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в двух приграничных регионах, а также членам семей погибших граждан.

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, железная дорога, регионы, ржд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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