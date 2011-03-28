В Петербурге 32 человека захотели стать "немцами и "таджиками"

Так, 30 человек хотят считаться немцами, двое изъявили желание стать таджиками.

С начала года районные суды Петербурга зарегистрировали 32 заявления о смене национальности. Кто-то просит внести изменения в актовую запись гражданского состояния, кто-то – установить факт родственных отношений и национальной принадлежности или юридически значимый факт национальной принадлежности родственников. Об этом пишет 2 июля телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на руководителя объединенной пресс-службы городских судов.

Так, 30 человек хотят считаться немцами, двое изъявили желание стать таджиками. К примеру, мужчина в заявлении сообщил, что в его свидетельстве о рождения в графе о национальной принадлежности написано "Русский", и это не соответствует действительности. Отец заявителя по отцовской линии немец.

Кроме того, Кировский районный суд зарегистрировал два заявления – от мужчины и женщины. Они стали родителями, и в свидетельстве о рождении ребенка указано, что мама и папа – памирцы. По словам заявителей, это ошибка.

Суды вынесли решения по пяти делам, в удовлетворении требований отказав.

Фото: Piter.TV