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В Петербурге 32 человека захотели стать "немцами и "таджиками"
Сегодня, 16:54
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В Петербурге 32 человека захотели стать "немцами и "таджиками"

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Так, 30 человек хотят считаться немцами, двое изъявили желание стать таджиками.

С начала года районные суды Петербурга зарегистрировали 32 заявления о смене национальности. Кто-то просит внести изменения в актовую запись гражданского состояния, кто-то – установить факт родственных отношений и национальной принадлежности или юридически значимый факт национальной принадлежности родственников. Об этом пишет 2 июля телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на руководителя объединенной пресс-службы городских судов. 

Так, 30 человек хотят считаться немцами, двое изъявили желание стать таджиками. К примеру, мужчина в заявлении сообщил, что в его свидетельстве о рождения в графе о национальной принадлежности написано "Русский", и это не соответствует действительности. Отец заявителя по отцовской линии немец. 

Кроме того, Кировский районный суд зарегистрировал два заявления – от мужчины и женщины. Они стали родителями, и в свидетельстве о рождении ребенка указано, что мама и папа – памирцы. По словам заявителей, это ошибка. 

Суды вынесли решения по пяти делам, в удовлетворении требований отказав. 

Фото: Piter.TV 

Теги: национальность, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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