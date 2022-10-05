"ФСБ просила – я помогала": в Петербурге 84-летнюю блокадницу подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

Сейчас она находится в статусе подозреваемой по статье 159 часть 4 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере – по которой максимально возможным наказанием является лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге 84-летняя Валентина Ивановна, пережившая блокаду, оказалась фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина, по версии следствия, якобы участвовала в передаче "посылок" с наличными для аферистов. На самом деле, как утверждают её родственники, пенсионерку просто обманули.

Как рассказала Piter.TV внучка блокадницы Ксения Суворова, всё началось 7 июня. В тот день пожилой женщине позвонили и сообщили, что в районной администрации её ждёт подарок к 9 Мая. Затем поступил другой звонок – уже якобы от сотрудника ФСБ. Звонивший убедил Валентину Ивановну, что она стала жертвой мошенника, который теперь может воспользоваться её данными.

Потом речь зашла про деньги, которые лежат у бабушки. Она сказала, что хранит их дома. Ей заявили, что их надо задекларировать, поэтому ей надо положить их через банкомат на банковский счет. Бабушка поехала и положила впервые в жизни через банкомат деньги. Ксения Суворова, внучка

Под предлогом "декларирования" сбережений, женщину убедили перевести свои 300 тысяч "гробовых" рублей через банкомат. Так началась её втягивание в преступную схему.

Затем ей прислали фейковые документы от лица "казначейства" и "ФСБ", пугали, что на неё якобы открыт кредит, а деньги ушли на нужды ВСУ. А теперь бабушке надо закрывать срочно этот кредит. При этом ей начали говорить, что она молодец, смогла положить деньги в банкомате, а многие бабушки и дедушки не могут этого сделать, они это не умеют, не выходят из дома. И спросили у неё, не хочет ли она помочь? Бабушка подумала: "Ну раз меня ФСБ просит помочь, значит я должна помочь". То есть она вообще без задней мысли, раз ФСБ её просит, то надо помочь. Ксения Суворова, внучка

Фото: предоставлены Piter.tv Ксенией Суворовой

По словам внучки, за пять дней женщина несколько раз выполняла курьерские поручения. Ей вызывали такси, передавали свёртки с деньгами. Она ни разу не получила за это ни денег, ни подарков, считая, что помогает государству.

Схема раскрылась, когда один из адресатов сам вызвал полицию. Вместо настоящих купюр блокаднице передали муляж. Женщину задержали на месте. У неё при себе было ещё несколько "посылок". Сейчас она находится в статусе подозреваемой по статье 159 часть 4 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Она очень переживает из-за случившегося, благо пока не дошло до больницы. Мы надеемся, что её статус удастся изменить – она ведь и сама стала жертвой. Она не получила выгоды, только потеряла свои собственные деньги. Ксения Суворова, внучка

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по одному эпизоду – в Адмиралтейском районе. Но, по словам Ксении, "бабушка передвигалась по разным районам города – возможно, в каждом заведут отдельное дело". Уже 23 июня состоялся вызов в Кировский район, где прошла новая встреча с участием адвоката.

Они долго совещались, видимо, под давлением общественности приняли решение сделать её свидетелем, а не подозреваемой. Ксения Суворова, внучка

Также, по словам родственников, Валентину Ивановну могут вызвать и в Красносельский район.

Семья пенсионерки настаивает на переквалификации её статуса в свидетеля или потерпевшую и в Адмиралтейском районе и надеется, что органы учтут обстоятельства: возраст, доверчивость и психологическое давление со стороны аферистов.

Ранее петербургская пенсионерка разоблачила "спасителей сбережений" и помогла задержать мошенников.

Фото: предоставлено Piter.tv Ксенией Суворовой

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv