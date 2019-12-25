Петербургская пенсионерка разоблачила "спасителей сбережений" и помогла задержать мошенников

Женщина не поддалась на уловки и сразу сообщила о звонке в 66 отдел полиции по Красногвардейскому району.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух мужчин, которые пытались обманом получить от пожилой женщины миллион рублей. Их задержали благодаря тому, что 67-летняя петербурженка не растерялась и вовремя обратилась в полицию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

По предварительным данным, 27 мая Григорий Никитин и Яков Строгин действовали по классической схеме телефонного мошенничества. Под видом сотрудников службы безопасности они убеждали женщину в необходимости "задекларировать" все сбережения якобы для защиты от преступников.

Женщина не поддалась на уловки и сразу сообщила о звонке в 66 отдел полиции по Красногвардейскому району. Правоохранители подготовили оперативную комбинацию: пенсионерка пошла на встречу с подозреваемыми с муляжом денег, предоставленным сотрудниками МВД.

Мошенников задержали с поличным. Сейчас они обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30 — ч.4 ст.159 УК РФ). Никитин и Строгин арестованы до 26 июля 2025 года.

Известно, что один из задержанных не возражал против заключения под стражу, второй просил о более мягкой мере, но суд оставил их под арестом. Оба выразили намерение заключить контракт для участия в СВО.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")