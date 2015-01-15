В Янинском центре образования открыли две «Парты героя»

Алексей Москвин и Андрей Сысоев погибли во время исполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. В торжественно-траурной церемонии приняли участие школьники, знамённая группа кадетского класса, педагоги и родственники погибших воинов.

Алексей Москвин, родился и вырос в Янино. С детства он мечтал стать строителем и всю жизнь работал по специальности. После официального объявления о начале специальной военной операции, не дожидаясь повестки, Алексей добровольно отправился на защиту Родины. Он погиб, героически выполняя боевое задание, попав под артобстрел, в Херсонской области. Вторую парту посвятили памяти и подвигу Андрея Сысоева - выпускника янинской школы 20 года. В декабре 2021 года Андрей вернулся из армии, а в октябре 2022 года снова вступил в ряды ВС РФ, после чего принял участие в спецоперации. Рискуя жизнью, часто находясь под обстрелом, он умело закреплял занятые позиции противника и сражался наравне со старшими, опытными бойцами. При выполнении очередной боевой задачи (развед-штурмовой операции при взятии Авдеевки) группа героически погибла.

Галина Москвина, мать Алексея Москвина:

Мы должны воспитывать поколение наших детей, ребят, которые здесь учатся, на примерах наших сыновей. Я всегда сыну говорила: "Сыночек, вы наши герои там мальчишки, мы вами гордимся!" Я благодарна администрации, благодарна школе нашей, что открыли две парты, пусть наши дети воспитываются на подвигах наших сыновей.

"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области с первого дня начала специальной военной операции оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей. Силами руководства поселения, депутатов, предпринимателей и неравнодушных жителей в зону боевых действий уже несколько лет бесперебойно отправляются гуманитарные грузы и необходимое обмундирование. Только за первые месяцы 2025 года силами Заневского городского поселения в зону специальной военной операции было отправлено уже 7 гуманитарных конвоев. Сбор помощи для передовой не прекращается ни на один день.

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

В прошлом году 18 гуманитарных конвоев были отправлены в зону военной операции, это сумма, которая составила почти 30 млн рублей. Скажу больше, что количество сетей, которые сплетены на территории Заневского городского поселения, уже перешагнуло более тысячи. Это дорогого стоит. Это говорит о том, что наши женщины, а в Женсовет также входят и жены, сестры, матери участников специальной военной операции, они также принимают участие в подготовке гуманитарных грузов.

Патриотический проект "Парта Героя" уже несколько лет поддерживают в сотнях и тысячах российских учебных заведений. На символ и важный инструмент школьной жизни – парту наносят изображение и рассказ о личности и героическом подвиге защитников нашей родины. Право сидеть и учиться за партой героя получают ученики, которые демонстрируют не только лучшую успеваемость, но и принимают активное участие в общественных делах класса и школы.

Николай Свирин, директор МОБУ "СОШ" Янинский ЦО":

Мы сохраняем память, и ребята не в интернете могут узнать информацию, а вот воочию, что у нас действительно учились наши герои Андрей и Алексей, и написаны их биографии. И дальше эту парту мы с коллегами поговорили, будем усовершенствовать, чтобы использовать современные технологии. Будет ссылка на qr-код, и ребята тоже могут считать и получить более подробную информацию, которая не вошла в формат самой парты.

К настоящему моменту в Ленинградской области уже открыто 100 парт героев, увековечивших память защитников нашей страны.