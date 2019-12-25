В Янино полностью восстановили подачу света после атак БПЛА

Для проверки квартир, в поселок скоро приедет специальная комиссия.

В поселке Янино удалось полностью восстановить электроснабжение. Свет подали всем потребителям и организациям, сообщает пресс-служба комитета по ТЭК Ленинградской области.

Перебои с подачей электроэнергии ранее возникли из‑за повреждения проводов на трансформаторной подстанции "Восточная" после атаки ВСУ. В итоге часть жителей Янино осталась без света.

В ближайшее время для контроля качества восстановительных работ в Янино прибудет специальная комиссия, сформированная областным штабом по отопительному сезону. В её состав вошли представители профильных структур: комитета по ТЭК, комитета жилищного надзора, администрации и управляющих компаний.

Специалисты проверят, насколько полноценно в каждой квартире восстановлено электроснабжение и другие коммунальные ресурсы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)