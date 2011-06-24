Цены на молоко в Петербурге выросли на 13%

Отрасль движется к укрупнению, а фермеры сталкиваются с падением цен на сырье.

С января по май 2025 года в Санкт-Петербурге стоимость молока в розничных сетях и у независимых продавцов увеличилась на 13%, достигнув в среднем 135 рублей за литр. Количество покупок за этот же период уменьшилось на 1%, сообщает аналитический центр "Чек Индекс". В Ленинградской области цены выросли на 12% (до 131 руб.), тогда как объем покупок снизился на 3%.

Эксперты фиксируют устойчивый рост спроса на молочную продукцию в регионе, несмотря на ценовую волатильность. По мнению операционного директора ГК "Терра Нова" Ричарда Рона, интерес к молочным товарам стимулирует стремление к здоровому питанию. Рон добавляет, что потребление в России все еще отстает от европейских стандартов, а значит, рынок имеет потенциал для роста. Об этом сообщает РБК.

На фоне усиливающейся конкуренции наблюдается укрупнение перерабатывающих предприятий. Максим Малыгин, глава совета директоров ГК "Дэйримаш", указывает, что переработчики вынуждены повышать производственные мощности, чтобы оставаться конкурентоспособными. Он предсказывает серию слияний и расширений на рынке.

Ранее сообщалось, что из магазинов в Петербурге и Ленобласти изъяли около 400 килограммов продуктов.

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