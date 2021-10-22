Из магазинов в Петербурге и Ленобласти изъяли около 400 килограммов продуктов

Надзорные мероприятия состоялись в 11 точках, в результате были выявлены грубые нарушения.

В магазинах "Маяк" и ряде других по розничной торговли в Петербурге и Ленобласти изъяли порядка 400 килограммов продуктов. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Надзорные мероприятия состоялись в 11 точках, в результате были выявлены грубые нарушения. Например, хранение продукции животного происхождения проводилось без ветеринарных сопроводительных документов и без использования компонента "Меркурий". Так, с нарушениями продавали различные виды сыров, сливочное масло, мясные полуфабрикаты, тушки цыплят, питьевое молоко и молочные сгущенные продукты с сахаром. В итоге будет уничтожено свыше 360 килограммов небезопасной продукции.

Помимо этого, в некоторых товарах животного происхождения найдены растительные жиры. Речь идет о сыре "Российский" (ООО "Версия"), молоке "Божья Коровка" (ООО "Молочная жизнь") и сгущенке (ООО "Промконсервы"). В твороге марки "Экомилк" (АО "Озерецкий молочный комбинат") обнаружено превышение нормы содержания дрожжей.

Ранее на Piter.TV: поддельную тушенку выявили на полках петербургских магазинов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)