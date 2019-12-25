Жестоко убивший возлюбленную на улице Вавиловых мужчина попросил домашний арест

У погибшей и обвиняемого есть общий несовершеннолетний сын.

Калининский районный суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщили в объединенной пресс‑службе судов города.

По данным следствия, трагедия разыгралась у дома 10, корпус 4, на улице Вавиловых. Мужчина нанес бывшей сожительнице не менее восьми ударов ножом — ранения пришлись на шею и туловище. В тот же день женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Обвиняемого задержали в день преступления. У погибшей и обвиняемого есть общий несовершеннолетний сын. После смерти матери мальчик фактически остался без попечения, ведь других родственников в Петербурге у него нет. Прокуратура выступила с просьбой передать ребенка под опеку городских властей.

По версии следствия, если обвиняемого отпустить, он может скрыться от правосудия и препятствовать расследованию. Сам мужчина был против отправки в СИЗО. Он просил отправить его под домашний арест и напомнил, что у него есть двое маленьких детей, которые живут в Дагестане с его бывшей женой.

Фото: объединенная пресс‑служба судов города