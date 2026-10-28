Учитель из Петербурга показал, как убивал тещу в квартире на Комиссара Грушко

Подозреваемый подошел к женщине с молотком, когда она встала у плиты.

Обвиняемый в двойном убийстве и покушении показал на следственном эксперименте, как расправился с матерью свой сожительницы. Видео с участием задержанного учителя математики опубликовал в "Максе" Следственный комитет.

На кадрах 40-летнего мужчину привезли в квартиру на улице Комиссара Грушко. На кадрах видно, что на светлом ламинате остались следы крови. Фигурант показал на манекене, как бил 58-летнюю женщину. Он рассказал, что подошел к теще с молотком, когда она стояла у плиты к нему спиной. После первого удара по голове петербурженка осела, затем последовал второй.

Жестокая расправа произошла вечером в пятницу, 23 октября. Мужчина пришел к бывшей сожительнице, когда ее не было дома. Там между фигурантом и убитой женщиной произошел конфликт, из-за чего он схватил в руки молоток.

На допросе подозреваемый признался, что после этого решил, что нужно убить и ребенка. Тело сына он потом убрал в холодильник. После убийства петербуржец пытался скрыться, его поймали в Ленобласти.

Видео: Следственный комитет