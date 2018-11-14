Предполагаемого убийцу 2-летнего ребенка и тещи задержали в поселке Дружная Горка

40-летний петербуржец скрывался в Ленобласти.

Правоохранители провели задержание подозреваемого в убийстве женщины и малолетнего ребёнка на юго-западе Петербурга. Он находился на территории посёлка Дружная Горка Ленинградской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данны ведомства, сейчас 40-летнего мужчину везут к следователю — там проведут необходимые следственные действия. После этого будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения, а также изберут меру пресечения, предположительно, в виде заключение под стражу. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также о покушении на убийство двух и более человек.

Двойное убийство произошло 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко. Жертвами преступления стали бабушка и ее маленький внук. По предварительной версии, сожитель матери ребенка расправился с её матерью, которая работала в школе. Тело мальчика он спрятал в холодильник.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области