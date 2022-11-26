В Петербурге в убийстве бабушки и ее 2-летнего внука подозревают учителя математики

Предполагается, что мужчина был отцом убитого малыша.

Следователи расследуют убийство 58‑летней женщины и двухлетнего мальчика в Санкт‑Петербурге. В преступлении подозревают отца ребенка, сообщили "Известия".

Как рассказала подруга экс‑сожительницы подозреваемого, мальчик был их общим ребенком. На месте преступления мужчина оставил записку. В ней он написал, что что не хотел сидеть с сыном, отцом которого якобы был другой мужчина.

Подозреваемый работал учителем математики, его педагогический стаж составлял 11 лет. По словам женщины, он покинул школу со скандалом, где ему выдали негативную характеристику, из‑за которой возникли сложности с дальнейшим трудоустройством. В этой же школе трудится его сожительница. Погибшая женщина также была педагогом, но в другом учебном заведении.

Тела погибших обнаружили в доме на улице Комиссара Грушко. На улице с травмами нашли 32-летнюю мать мальчика. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Подозреваемого сейчас разыскивают.

Фото: Telegram/Следком Ленинградской области