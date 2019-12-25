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Жестокая расправа на Комиссара Грушко: тело 2-летнего ребенка нашли в холодильнике
Сегодня, 13:16
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Жестокая расправа на Комиссара Грушко: тело 2-летнего ребенка нашли в холодильнике

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В квартире обнаружили мертвую женщину и ее внука.

В Петербурге правоохранители расследуют двойное убийство. В квартире дома на улице Комиссара Грушко погибли 58-летняя женщина и маленький ребенок, сообщил 78.ru.

Как рассказал источник издания, в убийстве подозревают сожителя петербурженки. По предварительной версии, мужчина расправился с её матерью, которая работала в школе. Тело двухлетнего мальчика находилось в холодильнике. На обоих телах при первичном осмотре обнаружены следы насильственной смерти.

Мужчина пытался убить и 32-летнюю сожительницу, но она выпрыгнула из окна первого этажа и позвать на помощь. Соседи вызвали полицию.

Подозреваемый успел сбежать с места проишествия, сейчас 40-летнего мужчину объявили в розыск. 

Ранее мы сообщали, что житель Металлостроя убил возлюбленную и спрятал ее тело в покрывало.

Фото: Piter.TV

Теги: петербург, преступления, убийство на комиссара грушко
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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