Поддельную тушенку выявили на полках петербургских магазинов

Ни одна из проверенных банок не удовлетворяла установленным государственным стандартам.

Эксперты организации "Общественный контроль" проверили качество пяти образцов тушеной свинины и четырех образцов тушеной говядины разных производителей, соответствующих стандарту ГОСТ 32125-2013, а также одного образца тушеной свинины по ГОСТ 34177-2017, приобретенных в городских супермаркетах Санкт-Петербурга.

Ни одна из проверенных банок не удовлетворяла установленным государственным стандартам. Лидерами по продаже фальсифицированной продукции оказалась сеть магазинов "Магнит", где было обнаружено сразу три поддельных продукта разных брендов.

Одним из худших образцов признана продукция ООО "Производственная компания "РУСЬ", которая не прошла экспертизу по нескольким параметрам: содержание белка оказалось сниженным практически наполовину, масса мяса и жиров уменьшалась на 20%, кроме того, в состав входили незаявленные субпродукты и каррагинан.

Еще один продукт, признанный фальшивкой, принадлежит ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт". Его тушенка бренда "Мясокомбинат "Курганский" была отклонена по причине низкого содержания белка — 9,94% вместо положенных 16%.

Образец тушеной свинины под частной маркой "М" сети "Магнит", произведенной ООО "Агроторг Троицк", также оказался фальсификацией. Вместо заявленного мяса внутри банки находились сухожилия и субпродукты, присутствовал незадекларированный ингредиент — каррагинан, а массовая доля белка составляла лишь 8,06% вместо требуемого 16%.

Две партии поддельной тушеной говядины, выпущенные производителями Ленинградской области, были найдены в розничной сети "Семишагофф".

Самый низкий рейтинг по качеству получила продукция ТМ "Мясовсем" от ООО "МПК "ПОТАНИНО". Здесь наблюдалось несоответствие сразу по четырём пунктам: помимо наличия крупных сосудов крови, сухожилий и субпродуктов, а также добавления каррагинана, консервы отличались высоким содержанием вытопившегося жира (23,3% вместо допустимых 17%) и низким уровнем белка (всего 8,69% вместо минимально разрешенных 15%).

Не выдержала проверки и тушеная говядина ТМ "Сделано в СССР" производства ООО МПК "САЛЮТ+". Продукт имел недостаточное содержание белка (11,88% вместо необходимого минимума 15%), а также содержал посторонние компоненты вроде сухожилий и каррагинана.

Ещё один пример фальсификации представлен продукцией АО "Почта России".

Самым неудачным продуктом была признана тушеная свинина ТМ "Рузком" по ГОСТ 32125-2013. Эта банка демонстрировала наименьшее содержание белка (7,56% вместо установленных 16%) и самый низкий процент мяса и жира (48,2% вместо обязательных минимум 59%).

Итоги исследования переданы для принятия мер надзорным органам Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выявили факты продажи фальсифицированного молока.

Фото: Unsplash (Holly Spangler)