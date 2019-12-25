В Петербурге выявила факты продажи фальсифицированного молока

Исследования выявили отклонения по физико-химическим параметрам и жирнокислотному составу продукта.

Общественная организация защиты прав потребителей "Общественный контроль" Петербурга обнаружила случаи реализации поддельного ультрапастеризованного молока в сетях магазинов "Дикси" и "Светофор".

Проверка, выполненная специалистами Северо-Западной лаборатории федерального бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), показала, что восемь из десяти проверенных образцов молока долгого срока хранения, купленных в продуктовых точках Петербурга и отмеченных маркировкой "Честный знак", не отвечают установленным нормам по качеству. Исследования выявили отклонения по физико-химическим параметрам и жирнокислотному составу продукта.

Более того, экспертиза установила, что четыре проверяемых бренда содержат незначительные следы молочного жира или вообще его не имеют, заменяя натуральное сырье дешевыми растительными маслами.

Ранее мы сообщили о том, что на прилавках петербургских магазинов нашли поддельный творог.

Фото: Санкт-Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль"