На прилавках петербургских магазинов нашли поддельный творог

Проверка продукции проводилась незадолго до празднования Пасхи, поскольку творог считается одним из главных ингредиентов традиционного пасхального блюда.

В понедельник, 14 апреля, появилась информация, что восемь из двенадцати исследованных образцов творога, продающихся в супермаркетах Петербурга, не отвечают установленным стандартам качества, причем два из них оказались подделками, вовсе лишёнными молочного жира. Эти сведения предоставлены организацией "Общественный контроль".

Проверка продукции проводилась незадолго до празднования Пасхи, поскольку творог считается одним из главных ингредиентов традиционного пасхального блюда. Руководитель организации Всеволод Вишневецкий обратил внимание, что все обнаруженные некачественные продукты имели маркировку "Честный знак", что свидетельствует о способности мошенников обойти цифровую систему отслеживания товаров.

Инспекция показала, что в магазине сети "Светофор" на Ленинском проспекте продавался фальсифицированный творог под брендом "Барская кухня", заявленный производителем по цене чуть дороже 200 рублей за кг. Проверка установила полное отсутствие молочного жира, а массовая доля заменяющих компонентов превысила указанные на этикетке 9% практически втрое — до 30%.

Ещё одно нарушение выявлено в супермаркете "Магнит" на проспекте Маршала Жукова, где был найден творог марки "Митёк": содержание влаги в нём составляло 77,3%, что значительно превышает предельно допустимую норму по ГОСТу в 73%. Продукт содержал недостаточное количество белка и жира. Нарушениями отличаются и образцы продуктов под маркой "Николин луг", представленные в сетевом магазине "Верный" на улице Зины Портновой, аналогичная продукция торговой марки "О"Кей" из собственного магазина и товар "Торжок. Молочное царство" из торговой точки "Дикси". За нарушения санитарные органы Роспотребнадзора выдали предупреждения владельцам магазинов.

Анализ проб подтвердил, что рекомендациям потребителей удовлетворяют лишь четыре продукта из изученных 12 образцов: творог "Пискарёвский", "Хуторок", "Зелёный берег" и "Приневское".

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах выявили поддельное сгущенное молоко.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)