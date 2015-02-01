В петербургских магазинах выявили поддельное сгущенное молоко

За последние три года проверки "Общественного контроля" показали стабильно высокий процент некачественных молочных консервов в торговых сетях: 33% в 2023 году, 70% в 2024 году и 85% по последним данным.

Проверка, проведенная Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей "Общественный контроль" в отношении сетей "Семишагофф" и "Сезон", выявила, что они продолжают реализовывать поддельное сгущённое молоко. Из семи проверенных образцов молочных консервов шесть не соответствовали требованиям ГОСТа, причем три из них оказались фальсифицированными.

Потребители неоднократно выражали недовольство качеством сгущённого молока, и проверка подтвердила наличие на полках магазинов продукции различного состава, зачастую выдаваемой за настоящую "сгущенку" из детства. Согласно ГОСТу 31688-2012, настоящее сгущённое молоко должно называться "Молоко цельное сгущенное с сахаром" и содержать минимум 8,5% молочного жира. Нарушение этих стандартов ведет к появлению на рынке подделок, где молочный жир заменяется растительными или животными аналогами.

За последние три года проверки "Общественного контроля" показали стабильно высокий процент некачественных молочных консервов в торговых сетях: 33% в 2023 году, 70% в 2024 году и 85% по последним данным.

Среди низкокачественных образцов вновь оказалась продукция ООО "Брасовские сыры" из Брянской области, известной своими нарушениями в производстве молочной продукции. В магазине "Сезон" был найден образец "молока цельного сгущенного с сахаром", который не соответствует ГОСТу 31688-2012 по пяти параметрам, что свидетельствует о минимальном содержании молочного жира в продукте.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах обнаружили шесть марок поддельной сметаны.

Фото: Санкт-Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль"