В петербургских магазинах обнаружили шесть марок поддельной сметаны

Снижение массовой доли жира — один из самых распространенных способов фальсификации.

Проверка качества сметаны, проведённая общественной организацией потребителей "Общественный контроль", выявила, что шесть из десяти образцов, представленных в магазинах Петербурга, не соответствуют установленным стандартам. Одним из продуктов, признанных фальсификатом, оказалась сметана под брендом "Барская кухня", выпущенная АО "Фурмановский гормолзавод". Этот товар уже третий год подряд попадает в списки некачественных продуктов, несмотря на штрафы и предупреждения контролирующих органов, информирует пресс-служба организации потребителей.

Особое внимание привлек магазин "Светофор", где была приобретена "Барская кухня". Экспертиза показала, что жирность продукта составляла всего 13% вместо указанных 20%, а вместо молочного жира использовался заменитель неизвестного происхождения. Магазин "Светофор" уже не впервые оказывается замешанным в продаже фальсифицированной продукции, несмотря на многочисленные предупреждения и штрафы.

Снижение массовой доли жира — один из самых распространенных способов фальсификации сметаны. Другой популярный метод — замена молочного жира на смеси жиров немолочного происхождения, такие как растительный или говяжий жиры, что позволяет существенно снизить производственные затраты.

Среди других нарушений — занижение жирности. Например, сметана марки "Митёк" содержала 13% жира вместо обещанных 15%, а продукт бренда "Фермерская лавка дяди Лёни" — 15,5% вместо 20%. Последний продукт также имел вводящую в заблуждение маркировку, поскольку на упаковке указывались разные наименования товара. Бюджетные бренды "Васильково поле" и "Каждый день" также не соответствовали заявленной жирности, содержащей всего 7,25—15,5% жира вместо заявленных 15—20%.

По результатам проверки Роспотребнадзор и Россельхознадзор выдали предупреждения производителям и торговым сетям, допускающим нарушения. В отношении АО "Фурмановский гормолзавод" рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Однако, несмотря на многократные предупреждения, производитель продолжает выпускать некачественный продукт.

Только четыре образца сметаны успешно прошли проверку: продукция брендов "Пискарёвская", "Приневское", "Зелёный берег" и "Лосево". Эксперты напомнили, что качественная сметана должна обладать однородной консистенцией, чистым кисломолочным вкусом и храниться при температуре от +2 до +6 градусов.

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Фото: Unsplash (Jana Ohajdova)