В блинах из петербургских магазинов почти нет мяса

При этом результаты лабораторных испытаний показали, что состав всех проверенных блинов соответствовал заявленному на упаковке.

В преддверии Масленицы специалисты организации "Общественный контроль" проверили качество замороженных блинов с мясом из петербургских магазинов. Для экспертизы приобрели продукцию торговых марок "Цезарь", "Sибирская коллекция", "У Палыча", "Останкино", "С пылу, с жару", "Мираторг", "Государь" и "Каждый день".

Перед Северо-Западной испытательной лабораторией ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" стояли задачи сравнить фактический состав фарша с заявленным на упаковке, а также определить массовую долю начинки в каждом изделии.

В отличие от пельменей, для которых есть ГОСТ, на замороженные полуфабрикаты с начинками, в том числе блинчики с мясом, государственного стандарта никогда не было и вряд ли будет. Эта продукция выпускается исключительно по техническим условиям самих предприятий, рецептура которых остается "тайной за семью печатями". Пресс-служба "Общественного контроля"

Результаты лабораторных испытаний показали, что состав всех проверенных блинов соответствовал заявленному на упаковке. В дорогих образцах ("У Палыча", "Sибирская коллекция" и "Цезарь") перечень ингредиентов был максимально коротким, а состав – близок к натуральному. А в "бюджетных", "Останкино", "С пылу, с жару", "Мираторг", "Государь", кроме мясного сырья, указаны и его заменители: соевый белок, животный белок, крахмал, клетчатка, загустители, комплексные пищевые добавки, усилители вкуса. Состав блинов "Каждый день" так и остался тайной.

Больше всего начинки (38,5%) нашли в блинчиках "У Палыча" из "Ашана". Второе место с показателем в 34,9% заняла продукция ТМ "Цезарь" из "Перекрестка". Тройку лидеров экспертизы по содержанию начинки (32,3%) замыкают блины ТМ "Sибирская коллекция" Handmade. В оставшихся образцах начинки мало.

Разочарование экспертизы – блины от "Мираторга", мяса в них оказалось всего 13,7%.

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