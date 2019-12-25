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Никита Михалков ответил пословицей на внесение в базу ГУР Украины
Сегодня, 16:22
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Никита Михалков ответил пословицей на внесение в базу ГУР Украины

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Режиссер узнал о внесении в "черный список" от СМИ.

Народный артист РСФСР, российский режиссер Никита Михалков отреагировал на внесение в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пословицей. Соответствующей реакцией деятель культуры поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС".

О том, что меня внесли в эту базу, я узнал сейчас от вас. Была такая пословица смешная: "Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал".

Никита Михалков, режиссер

Напомним, что основанием для внесения в "черные списки" киевского режима режиссера послужило то, что Никита Михалков систематически поддерживает действия и политику Кремля. Подчеркивается, что он с 2012 года является неизменным доверенным лицом российского президента Владимира Путина. 

Михалков предложил простить уехавших с началом СВО россиян при признании ошибки.

Фото: Telegram / ТАСС

Теги: гур украины, никита михалков
Категории: События на Украине, Мировые новости, Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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