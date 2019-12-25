Никита Михалков ответил пословицей на внесение в базу ГУР Украины

Режиссер узнал о внесении в "черный список" от СМИ.

Народный артист РСФСР, российский режиссер Никита Михалков отреагировал на внесение в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пословицей. Соответствующей реакцией деятель культуры поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС".

О том, что меня внесли в эту базу, я узнал сейчас от вас. Была такая пословица смешная: "Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал". Никита Михалков, режиссер

Напомним, что основанием для внесения в "черные списки" киевского режима режиссера послужило то, что Никита Михалков систематически поддерживает действия и политику Кремля. Подчеркивается, что он с 2012 года является неизменным доверенным лицом российского президента Владимира Путина.

Михалков предложил простить уехавших с началом СВО россиян при признании ошибки.

Фото: Telegram / ТАСС