Михалков предложил простить уехавших с началом СВО россиян при признании ошибки

Основанием для прощения релокантов народный артист РСФСР считает признание собственной ошибки.

Режиссер Никита Михалков высказался о возможности прощения россиян, которые сбежали из страны с началом спецоперации на Украине. В беседе с ТАСС артист отметил, что прощение допустимо, если человек признал свою ошибку.

По словам Михалков подчеркнул, что речь идет о тех, кто действительно увидел правду и вернулся со словами: "я ошибалась" или "я понял". В таком случае, по его мнение, прощение допустимо.

При этом режиссер озвучил другой подход к тем, у кого закончились деньги и кто жалуется на плохие условия за границей. Таким людям не стоит ждать прощения, ведь они "за что боролись, на то и напоролись".

Никита Михалков также выразил уверенность что что бойцы СВО после ее завершения не смогут понять россиян, которые равнодушно восприняли события на фронте.

Ранее президент Владимир Путин утвердил арест имущества релокантов за действия против России.

Фото: Piter.TV