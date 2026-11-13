Балетмейстер Мариинского театра Нина Ухова умерла в Петербурге

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

В пятницу 13 ноября на 96‑м году скончалась выдающийся балетмейстер‑репетитор Мариинского театра Нина Ухова. Об этом сообщили в пресс‑службе театра, подчеркнув, что ее вклад в развитие балетного искусства невозможно переоценить.

Через педагогическую заботу и профессиональное наставничество Нины Федоровны прошли многие поколения танцовщиков. В театре вспоминают, что для своих учеников она была не просто педагогом, а настоящим учителем с большой буквы.

Путь в профессию у Нины Уховой начался в Ленинградском хореографическом училище, которое она окончила в 1950 году. Сразу после выпуска ее приняли в труппу Кировского театра (ныне — Мариинский). Более двадцати лет, до 1972 года, она блистала на сцене, исполняя партии в знаковых постановках: "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Жизель", "Раймонда".

Завершив сценическую карьеру, Нина Фёдоровна полностью посвятила себя педагогике. Она преподавала в Ленинградском хореографическом училище и в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета. В 1977 году её пригласили на должность репетитора в Мариинский театр.

За десятилетия педагогической работы Нина Фёдоровна воспитала десятки артистов, помогла им обрести уверенность на сцене и отточить технику. Коллеги отмечают ее умение найти подход к каждому ученику и безграничную преданность делу, сообщал телеканал "Санкт-Петербург".

Профессиональные заслуги Нины Уховой были высоко оценены государством: в 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011 году — заслуженного деятеля искусств России. Руководство и коллектив Мариинского театра выразили искренние соболезнования родным и близким балетмейстера.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончалась актриса Наталья Данилова.

Фото: пресс-служба Мариинского театра