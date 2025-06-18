В Петербурге ушла из жизни актриса Наталья Данилова

Заслуженная артистка России умерла после тяжелой продолжительной болезни.

В Петербурге на 71-м году жизни скончалась известная актриса Наталья Данилова. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Заслуженная артистка России умерла после тяжелой продолжительной болезни. В некрологе культурного учреждения выразили глубокую скорбь о ее потере.

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской глубоко скорбит по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины – заслуженной артистки России Натальи Юрьевны Даниловой, осенившей своим редким талантом и неповторимыми образами сцену нашего театра. Пресс-служба Театра имени Комиссаржевской

Свою карьеру Наталья Юрьевна начала в 13 лет. Она сыграла множество ролей, среди которых – младший сержант Варвара Синичкина и княгиня Вольская. Кроме того, актриса принимала участие в проектах "Отцы и дети" и "Крылья империи", а также работала в дубляже.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда балета Лилия Сабитова умерла в Москве.

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской