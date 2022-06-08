Актеры театра имени Комиссаржевской 22 июня представят спектакль "Многоголосье"

В постановке прозвучат воспоминания о блокаде, фрагменты пьес, а также стихи военного времени.

Артисты театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге представят спектакль "Многоголосье" в 04:00 22 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Показ состоится в память о подвиге защитников и героев. В постановке прозвучат воспоминания о блокаде, фрагменты пьес, а также стихи военного времени.

Спектакль участвует в специальной программе Петербургского международного экономического форума. В воскресенье вечером постановка начнется в 19:00.

В тот же день ветераны ВОВ смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online