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Актеры театра имени Комиссаржевской 22 июня представят спектакль "Многоголосье"
Сегодня, 15:58
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Актеры театра имени Комиссаржевской 22 июня представят спектакль "Многоголосье"

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В постановке прозвучат воспоминания о блокаде, фрагменты пьес, а также стихи военного времени.

Артисты театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге представят спектакль "Многоголосье" в 04:00 22 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Показ состоится в память о подвиге защитников и героев. В постановке прозвучат воспоминания о блокаде, фрагменты пьес, а также стихи военного времени. 

Спектакль участвует в специальной программе Петербургского международного экономического форума. В воскресенье вечером постановка начнется в 19:00. 

В тот же день ветераны ВОВ смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: вов, театр имени комиссаржевской
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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