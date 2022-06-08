Актеры театра имени Комиссаржевской 22 июня представят спектакль "Многоголосье"

Артисты театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге представят спектакль "Многоголосье" в 04:00 22 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Показ состоится в память о подвиге защитников и героев. В постановке прозвучат воспоминания о блокаде, фрагменты пьес, а также стихи военного времени.
Спектакль участвует в специальной программе Петербургского международного экономического форума. В воскресенье вечером постановка начнется в 19:00.
В тот же день ветераны ВОВ смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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