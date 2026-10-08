В Доме журналиста почтили память героев Великой Отечественной войны показом документальных фильмов

В проект вошли пять фильмов, каждый из которых является отдельной историей о людях, чьи судьбы оказались сильнее обстоятельств. По его словам, авторы старались показать за известными фактами живых людей – их характер, выбор и ежедневный труд.

В среду, 7 октября, в Доме журналиста состоялись показы документальных фильмов "Комбат. Память" и "Небесная Лилия", посвященных героям Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили издание "Петербургский дневник" и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

Картины представил автор и режиссер Николай Горнаков. Он рассказал зрителям о работе над фильмами, поиске архивных материалов и восстановлении биографий героев, а также ответил на вопросы аудитории. Режиссер отметил, что в проект вошли пять фильмов, каждый из которых является отдельной историей о людях, чьи судьбы оказались сильнее обстоятельств. По его словам, авторы старались показать за известными фактами живых людей – их характер, выбор и ежедневный труд.

О значении документального кино как исторического источника высказалась почетный гость кинопоказа, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" и депутат Государственной Думы Елена Цунаева. Она подчеркнула, что документалистика фиксирует события здесь и сейчас, и отметила, что этот вид киноискусства сейчас переживает второе рождение, так как массово пришло понимание необходимости фиксировать происходящее и изменения героев.

Фильм "Комбат. Память" посвящен Алексею Гордеевичу Еременко, чей образ запечатлен на знаменитой фотографии "Комбат". Картина рассказывает о жизни героя, его подвиге и многолетней работе по установлению личности. По распоряжению заместителя Министра обороны РФ фильм демонстрируется в военных учебных заведениях, а по распоряжению Правительства Луганской Народной Республики – в школах и библиотеках региона.

Вторая картина – "Небесная Лилия" – посвящена Герою Советского Союза Лидии Владимировне Литвяк, признанной самой результативной женщиной-истребителем Второй мировой войны. Фильм рассказывает о ее героической жизни, боевом пути и многолетних поисках места гибели, благодаря которым удалось восстановить обстоятельства ее судьбы. После выхода картина неоднократно демонстрировалась в учебных заведениях и 23 февраля 2024 года была показана в эфире Первого канала.

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)