Ветераны ВОВ 22 июня смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге

Для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения.

В День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, проезд в общественном транспорте для петербургских ветеранов будет бесплатным. Об этом рассказали в комитете по транспорту города.

Право независимо от гражданства и места жительства предоставляется инвалидам и ветеранам войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения.

Аналогичное право ежегодно предоставляется в дни с 26 по 28 января, 7, 8, 9 мая и 8 сентября.

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Фото: Piter.TV