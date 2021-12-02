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Ветераны ВОВ 22 июня смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге
Сегодня, 18:26
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Ветераны ВОВ 22 июня смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге

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Для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения.

В День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, проезд в общественном транспорте для петербургских ветеранов будет бесплатным. Об этом рассказали в комитете по транспорту города. 

Право независимо от гражданства и места жительства предоставляется инвалидам и ветеранам войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения. 

Аналогичное право ежегодно предоставляется в дни с 26 по 28 января, 7, 8, 9 мая и 8 сентября. 

Ранее на Piter.TV: скульптуру участника СВО продолжают создавать в Сестрорецке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бесплатный проезд, ветераны вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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