Проезд одной остановки в наземном транспорте предложили сделать бесплатным

Владислав Гриб объяснил, что у пассажиров есть причины не платить за проезд сражу же при входе в салон общественного транспорта.

Право бесплатного проезда одной остановки в общественном наземном транспорте надо вернуть в России, так как зачастую пассажиры не успевают купить билет при входе в автобус, троллейбус или трамвай, как того требуют современные требования. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, в переполненном людьми средстве сложно дотянуться до валидатора или подойти к водителю для оплаты проезда. Особенно эта задача трудна, если у человека есть с собой полные сумки или он едет с детьми. При этом шоферу приходится ыстро отъезжать от остановки для сохранения графика движения.

Надо относиться с презумпцией добросовестности пассажира, особенно пожилых людей, семей с детьми. Надо вернуть эту норму в законодательство, чтобы можно было оплатить проезд ко второй остановке, а не на входе. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В Общественной палате уверены, что в салоне общественного транспорта люди должны для начала разместиться, усадить детей, попытаться устоять во время движения, а не "лихорадочно, рискуя здоровьем, оплачивать проезд со страхом попасть на штраф". По мнению Владислава Гриба, лучшим решением будет, даже если отдельные граждане проедут "зайцами", чем государство будет штрафовать тех, кто не успел совершить оплату.

Фото: Piter.tv