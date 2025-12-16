Гриб предложил ввести в вузах тесты вместо дипломных работ

В Общественной палате рассказали о возможном нововведении при сдаче выпускниками и студентами экзаменов.

Отечественным высшим учебным заведениям стоит оказаться от практики написания дипломных и курсовых работ студентов и сразу перейти к альтернативным формам итоговой аттестации из-за активного использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, более перспективным форматом может стать защита реальных проектов. В частности, речь идет о формате стартапов. Также не исключается усиленная устная форма сдачи экзамена и онлайн-тестирование, которое было бы сложно списать.

Можно развить идею "стартап как диплом". И, конечно, больше внимания к устным экзаменам, диалогам. И тесты, которые сложно списать Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт добавил, что сейчас нередко дипломную работу за студента пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели также заставляют искусственный интеллект проверять этот документ. Дополнительно общественник призвал изучить вариант с введение по стране минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который фиксировал бы базовый уровень знаний студента.

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Фото: Piter.tv