В ОП предложили сделать проезд в транспорте бесплатным для детей до 14 лет

Владислав Гриб рассказал о том, что для этого придется увеличить тарифы для взрослого населения.

Проезд в общественном транспорте для несовершеннолетних россиян в возрасте до 14 лет должен быть бесплатным. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, такая мера со стороны государства поможет повысить мобильность подрастающего поколения и поддержит семьи с детьми.

Не понимаю, как штрафовать ребенка 7-12 лет. Я считаю, что лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно. Важна социальная мобильность детей: спортивные секции, кружки, школа.... Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт добавил, что подростки в стране могут начать зарабатывать с 14 лет, поэтому для этой категории граждан целесообразно предоставлять право бесплатного проезд.

Фото: Piter.tv