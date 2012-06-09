Скульптуру участника СВО продолжают создавать в Сестрорецке

Произведение представит собой цветочный шар высотой более 1,5 метра, на нем будет скульптура.

В Петербурге 1 тыс. горожан продолжает создавать скульптуру участника СВО. В Сестрорецке 10 июня на мастер-классе члены семей военнослужащих лепили керамические цветы для основания, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Это останется в памяти у каждого, у всех, кто участвует. Сегодня важно сохранять историческую память – из поколения в поколение. Александр Забайкин, глава администрации Курортного района Петербурга

Произведение представит собой цветочный шар высотой более 1,5 метра, на нем будет скульптура. Это собирательный образ военнослужащего с ребенком на руках, рассказала автор художник Валерия Лошак.

В настоящее время готово порядка 500 цветов для шара, работу продолжают и в других районах Северной столицы. Презентуют ее 1 ноября в историческом парке "Россия – моя история".

Ранее мы рассказывали о том, что правительство подготовило план, который поможет ветеранам СВО найти работу.

Фото: Telegram / Спикер Бельский