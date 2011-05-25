Правительство подготовило план, который поможет ветеранам СВО найти работу

Татьяна Голикова раскрыла задачи, которые реализуются для поддержки бойцов СВО, в том числе и с инвалидностью.

Российское федеральное правительство подготовило план, который поможет ветеранам специальной военной операции найти работу. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального правительства при председательстве премьер-министра Михаила Мишустина от 2 июня сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница сообщила коллегам о мерах по содействию трудоустройству участникам СВО. Она объяснила, что по состоянию на 1 мая 2025 года рабочую деятельность осуществляют 57 процентов демобилизованных. Большинство из них – порядка 80 процентов – работают по трудовому договору, а остальные трудятся как самозанятые, индивидуальные предприниматели или сочетают несколько видов деятельности.

Согласно поручению главы государства властями страны разработан план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации. Перед чиновниками поставлена задача по охвату мерами государственной поддержки по трудоустройству каждого вернувшегося участника СВО в зависимости от его жизненной ситуации и потребностей. Специалисты вовлекают в занятость участников СВО, в том числе формируют механизм для проактивного выявления тех лиц, кто по разным причинам не обратился в службу занятости. Им будет предложены меры поддержки по трудоустройству.

Дополнительно кабине министров оказывает содействие в получении необходимых документов для трудоустройства, организует обучение сотрудников службы занятости для работы с участниками СВО, создает региональные базы работодателей и рабочих мест для трудоустройства, проведение специализированных ярмарок вакансий, а также условия для ведения предпринимательской деятельности, самозанятости, в том числе в сельской местности. Ветераны СВо получают от государства социальную, психологическую и правовую поддержку.

Для содействия трудоустройству бойцам с инвалидностью, вместе с мерами господдержки по оборудованию рабочих мест в рамках национального проекта "Кадры", а также профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, правительством выделены перспективные направления по проработке особого порядка установления квот при трудоустройстве и стимулирования работодателей для приема на работу таких участников СВО.

Лучшие региональные практики трудоустройства участников СВО будут размещаться в информационных системах для распространения успешного опыта среди других субъектов, а для оценки эффективности мероприятий будет разработана система мониторинга трудоустройства. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова: 24% населения РФ составляют граждане старше трудоспособного возраста.

Фото и видео: Правительство России