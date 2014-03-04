Голикова: 24% населения РФ составляют граждане старше трудоспособного возраста

Вице-премьер России рассказала о работе по улучшению качества жизни пожилых людей в стране.

Порядка 24 процентов от всего российского населения составляют граждане старше трудоспособного возраста. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального правительства при председательстве премьер-министра Михаила Мишустина от 14 апреля сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница указала коллегам, что в документе властями планируется проводить обучение пожилых людей по вопросам здорового старения и активного долголетия. Также будут совершенствоваться меры по профилактике падений и переломов, профилактике и лечению когнитивных расстройств у пациентов. Дополнительно кабинет министров запланировал расширение государственных программ обучения компьютерной, финансовой, правовой, языковой, экологической грамотностям. В стране будут формироваться условия для развития волонтерской деятельности среди граждан старшего поколения.

Численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года в РФ составляет 35,1 млн, это 24% всего населения. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова указала, что в период до 2030 года в России введут в эксплуатацию 134 стационарных организаций социального обслуживания. Речь идет о стационарах нового типа с условиями проживания, приближенными к семейным.

Уровень бедности по итогам 2024 года стал самым низким за всю историю РФ.

Фото и видео: Правительство России