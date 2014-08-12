Уровень бедности по итогам 2024 года стал самым низким за всю историю РФ

Татьяна Голикова раскрыла показатель Росстата.

Доля граждан России с доходами ниже границы бедности по стране в 2024 году, согласно оперативной оценке Росстата, составила 7,2 процента. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального правительства при председательстве премьер-министра Михаила Мишустина от 24 марта сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница уведомила чиновников о том, что речь идет о самом низком показателе за всю государственную историю.

Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьезным результатом - мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, ну и в общем в истории РФ. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова отметила, что кабинет министров уделяет особое внимание уделает снижению уровня бедности среди многодетных семей. В связи с таким приоритетом власти планируют донастроить меры социальной поддержки. В том числе речь идет о семейной налоговой выплате, которая вступит в законную силу уже с 2026 года.

Голикова: уровень бедности в РФ с 2018 года снизился на 37%.

Фото и видео: Правительство России