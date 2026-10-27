Режиссер Театра имени Комиссаржевской рассказал о спектакле "Три мушкетера, или Подвески королевы"

По его словам, в постановку попал "относительно небольшой эпизод" из книги.

В интервью с "Петербургским дневником" режиссер Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Роман Габриа рассказал о спектакле "Три мушкетера, или Подвески королевы". По его словам, в постановку попал "относительно небольшой эпизод" из книги.

Судьбы трех мушкетеров связаны с их участием в доставке подвесок Королевы из Лондона в Париж. Центром изучения для Романа Габриа стала именно эта история, и главными героями оказались Королева, Король, Бэкингем и Ришелье. Мушкетеры лишь косвенным образом коснулись линии.

Но хочу сразу оговориться: если спектакль завоюет любовь публики, у театра есть мечта сделать следующую часть. Там мушкетеры появятся в более развернутом виде, со своими крупными сюжетными линиями. Роман Габриа, режиссер

В анонсе спектакль называют "хулиганским", что отсылает к эпохе, когда в Париж приехали итальянские артисты комедии дель арте. Они привезли площадную комедию, которая переросла в интернациональное явление и которую позже подхватил Мольер.

Раз это связано с исторической Францией, я подумал: почему бы не открыть "Мушкетеров" именно этими ключами? Это оказалось забавным приключением – все герои заговорили, задышали и задвигались в особом, экспрессивном режиме. Роман Габриа, режиссер

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