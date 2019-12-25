Звезда балета Лилия Сабитова умерла в Москве

Причины смерти артистки балета неизвестны.

В Москве скончалась народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Лилия Сабитова. Балерина ушла из жизни на 74-м году жизни, сообщили "Известия".

По данным издания, тело артистки балета и балетмейстера обнаружила в столичной квартире ее племянница. Причины смерти пока не назывались.

Лилия Сабитова была известна как солистка театра, балетмейстер и художественный руководитель коллектива, получившего название театр балета "Московия". Сабитова гастролировала не только по стране, но и США, Китае, Франции, Австралии, Японии и Аргентине.

Миллионы советских граждан запомнили артистку по программе "Ритмическая гимнастика", которую транслировали с конца 1984 года до 1991 года. Также Лилия Сабитову приглашали в кино. Она сыграла в фильмах: "Рецепт ее молодости", "Зимний вечер в Гаграх" и "Золотая голова на плахе". В 1995 году звезда балета была удостоена звания Народной артистки РФ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)