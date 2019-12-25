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В театре имени Комиссаржевской завершаются восстановительные работы после пожара
Сегодня, 16:55
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В театре имени Комиссаржевской завершаются восстановительные работы после пожара

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Культурное учреждение почти готово принять зрителей.

В театре имени В. Ф. Комиссаржевской завершаются восстановительные работы после пожара, который произошел на прошлой неделе. Уже 19 июля на Большой сцене представят спектакль "Обломов", рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Были демонтированы поврежденные элементы оборудования, также изготовили и установили новый планшет сцены, смонтировали свет и звук. Культурное учреждение почти готово принять зрителей. 

Напомним, в театре пламя охватило декорации и покрытие сцены на 50 квадратных метрах. На момент прибытия пожарных расчетов внутри находились около 40 сотрудников. К счастью, никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: за вечер и ночь в Ленобласти сгорели три заброшенных дома. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: пожар, театр имени комиссаржевской
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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