В театре имени Комиссаржевской завершаются восстановительные работы после пожара

Культурное учреждение почти готово принять зрителей.

В театре имени В. Ф. Комиссаржевской завершаются восстановительные работы после пожара, который произошел на прошлой неделе. Уже 19 июля на Большой сцене представят спектакль "Обломов", рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Были демонтированы поврежденные элементы оборудования, также изготовили и установили новый планшет сцены, смонтировали свет и звук. Культурное учреждение почти готово принять зрителей.

Напомним, в театре пламя охватило декорации и покрытие сцены на 50 квадратных метрах. На момент прибытия пожарных расчетов внутри находились около 40 сотрудников. К счастью, никто не пострадал.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online