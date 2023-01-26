МЧС раскрыло детали пожара в театре Комиссаржевской

Возгорание в историческом здании XIX века произошло на планшете сцены, но системы безопасности и слаженные действия персонала предотвратили трагедию.

Заместитель начальника петербургского главка МЧС генерал-майор Игорь Титенок сообщил детали происшествия в Театре имени Комиссаржевской. Инцидент случился на сцене старинного здания, построенного ещё в 1800-х годах. Пламя охватило декорации и покрытие сцены на пятидесяти квадратных метрах.

В первые же секунды сработала автоматическая пожарная сигнализация, одновременно опустился огнезащитный занавес, отсекающий сцену от зрительного зала. Персонал немедленно вызвал спасателей. По словам Титенка, это позволило оперативно стянуть необходимые силы и не дать огню распространиться дальше.

На момент прибытия расчётов внутри находились около сорока работников театра — все они покинули помещение самостоятельно ещё до приезда пожарных. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано, специалисты обследуют конструкции и проводят тщательное проветривание помещений.

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Фото: Piter.TV