Спектакль "В день свадьбы"

По сюжету женятся Миша и Нюра. К свадьбе, которая запланирована на завтра, уже все готово: платье невесты ждет своего часа, назначено время регистрации, свидетели выбраны, гости приглашены. Однако поселок облетает информация о том, что вернулась Клава – первая красавица и первая любовь Миши. Состоится ли свадьба? Окажутся ли эти узы крепкими?
Пьеса Виктора Розова "В день свадьбы" написана в 1963 году. Даже спустя более чем 50 лет история звучит актуально.
Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
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