Спектакль "В день свадьбы"

Спектакль представят 20 августа в Молодежном театре на Фонтанке. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету женятся Миша и Нюра. К свадьбе, которая запланирована на завтра, уже все готово: платье невесты ждет своего часа, назначено время регистрации, свидетели выбраны, гости приглашены. Однако поселок облетает информация о том, что вернулась Клава – первая красавица и первая любовь Миши. Состоится ли свадьба? Окажутся ли эти узы крепкими?

Пьеса Виктора Розова "В день свадьбы" написана в 1963 году. Даже спустя более чем 50 лет история звучит актуально.

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке