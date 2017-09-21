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Спектакль "В день свадьбы"
Вчера, 19:00
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Спектакль "В день свадьбы"

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Спектакль представят 20 августа в Молодежном театре на Фонтанке. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету женятся Миша и Нюра. К свадьбе, которая запланирована на завтра, уже все готово: платье невесты ждет своего часа, назначено время регистрации, свидетели выбраны, гости приглашены. Однако поселок облетает информация о том, что вернулась Клава – первая красавица и первая любовь Миши. Состоится ли свадьба? Окажутся ли эти узы крепкими? 

Пьеса Виктора Розова "В день свадьбы" написана в 1963 году. Даже спустя более чем 50 лет история звучит актуально. 

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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