Спектакль "Божьи одуванчики"

Спектакль представят 1 октября в Театре на Литейном. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцам покажут лирическую комедию, обожаемую всеми поколениями зрителей. Главные героини спектакля – две одинокие женщины, две сестры, сохранившие чувство юмора и умение сочувствовать, хоть и проходят житейские трудности.

Однажды персонажи решают изменить привычный ход жизни. Однако в нелепых ситуациях, в которые попадают дамы и другие участники, главным остается желание вырваться из одиночества, найти тепло, счастье, доброту и понимание.

Фото: пресс-служба Театра на Литейном