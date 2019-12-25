Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

По сюжету спектакля чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой жене, поскольку мама с детства внушила ему, что это – самый легкий способ оказаться "в людях". Персонаж уже представляет свою жизнь в роскоши, а маменька ищет, к кому бы посвататься. Однако мечты мужчины и останутся только мечтами.
Герой постоянно оказывается в забавных ситуациях, что составляет сюжет одного из популярнейших произведений Александра Островского. Текст ироничной пьесы разошелся на цитаты.
Фото: пресс-служба Театра на Садовой
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