Спектакль "Конек-Горбунок"

Спектакль покажут 3 октября в Доме культуры и творчества Курортного района в поселке Песочный. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Источниками стихотворной сказки, написанной автором, послужили устные рассказы крестьян и народные предания. Режиссер спектакля Евгений Зимин и художник-постановщик Вера Курицина "вернулись к истокам" и обратились к эстетике фольклорного театра.

Сюжет об Иване-дураке, его фантастических испытаниях, пути из простого крестьянского парня в цари – это основа истории. Фабула потихоньку превращается в рассказ о человеке, который действует и достигает цели.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия