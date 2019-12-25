Спектакль "Конек-Горбунок"

Источниками стихотворной сказки, написанной автором, послужили устные рассказы крестьян и народные предания. Режиссер спектакля Евгений Зимин и художник-постановщик Вера Курицина "вернулись к истокам" и обратились к эстетике фольклорного театра.
Сюжет об Иване-дураке, его фантастических испытаниях, пути из простого крестьянского парня в цари – это основа истории. Фабула потихоньку превращается в рассказ о человеке, который действует и достигает цели.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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