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Спектакль "Конек-Горбунок"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Конек-Горбунок"

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Спектакль покажут 3 октября в Доме культуры и творчества Курортного района в поселке Песочный. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Источниками стихотворной сказки, написанной автором, послужили устные рассказы крестьян и народные предания. Режиссер спектакля Евгений Зимин и художник-постановщик Вера Курицина "вернулись к истокам" и обратились к эстетике фольклорного театра. 

Сюжет об Иване-дураке, его фантастических испытаниях, пути из простого крестьянского парня в цари – это основа истории. Фабула потихоньку превращается в рассказ о человеке, который действует и достигает цели. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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