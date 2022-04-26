За вечер и ночь в Ленобласти сгорели три заброшенных дома

Во всех трех случаях никто не пострадал.

Вечером 15 июля и ночью 16 июля подразделения ГКУ "Леноблпожспас" три раза привлекались для тушения расселенных домов барачного типа. Об этом рассказали в учреждении.

В селе Алеховщина полыхали второй этаж и кровля в двухэтажном здании. В Луге на Комсомольском проспекте загорелся подобный дом размером 20 на 20 метров. А в Сясьстрое пожар произошел в здании 10 на 20 метров, использовались дополнительные силы – автоцистерна. Оттуда был эвакуирован мужчина.

Во всех трех случаях никто не пострадал. По данным фактам организованы необходимые проверки.

Ранее на Piter.TV: в доходном доме на Курляндской улице в Петербурге случился пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"