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За вечер и ночь в Ленобласти сгорели три заброшенных дома
Сегодня, 9:29
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За вечер и ночь в Ленобласти сгорели три заброшенных дома

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Во всех трех случаях никто не пострадал.

Вечером 15 июля и ночью 16 июля подразделения ГКУ "Леноблпожспас" три раза привлекались для тушения расселенных домов барачного типа. Об этом рассказали в учреждении. 

В селе Алеховщина полыхали второй этаж и кровля в двухэтажном здании. В Луге на Комсомольском проспекте загорелся подобный дом размером 20 на 20 метров. А в Сясьстрое пожар произошел в здании 10 на 20 метров, использовались дополнительные силы – автоцистерна. Оттуда был эвакуирован мужчина. 

Во всех трех случаях никто не пострадал. По данным фактам организованы необходимые проверки. 

Ранее на Piter.TV: в доходном доме на Курляндской улице в Петербурге случился пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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