Концерт Билана заставил петербурский СКА сменить арену для игры с "Салаватом Юлаевом"

Матч СКА — "Салават Юлаев" пройдет 29 ноября в Ледовом дворце.

Петербургский СКА сообщил об изменении места и времени проведения домашнего матча регулярного чемпионата Fonbet КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым". Игра, запланированная на 29 ноября, состоится не на "СКА Арене", а в Ледовом дворце.

Причиной переноса стало концерт Димы Билана. Из‑за плотного графика площадки клубу пришлось скорректировать локацию матча. В пресс‑службе СКА отметили, что на один матч придется вернуться на проспект Большевиков, чтобы встретиться с "Салаватом Юлаевым".

В нынешнем сезоне петербургский клуб вернулся на "СКА Арену" после временного использования Ледового дворца. Сейчас СКА с 26 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Соперник по матчу — уфимский "Салават Юлаев" — располагается на аналогичной позиции в Восточной конференции и также имеет в активе 26 очков. Таким образом, встреча двух команд обещает быть напряженной.

Болельщиков просят учитывать изменения при планировании визита на игру и следить за обновлениями на официальных ресурсах клуба.

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Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST