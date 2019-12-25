СКА забросил пять шайб за период и разгромил московский "Спартак"

Петербургский клуб устроил голевую феерию в матче со "Спартаком".

Петербургский СКА крупно обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Fonbet КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев льда.

Уже к 14-й минуте СКА забросил 5 шайб. Отличились Василий Глотов на 4-й минуте, Рокко Гримальди на 12-й, а также Скотт Уилсон и Сергей Сапего на 14-й. В конце первого периода Никита Недопекин увеличил преимущество петербуржцев, а на 23-й минуте оформил дубль. К этому моменту счёт достиг 6:0.

После четвёртой пропущенной шайбы "Спартак" заменил голкипера Артёма Загидулина на Евгения Волохина. Московская команда смогла ответить только на 39-й минуте: в большинстве отличился Максим Комтуа. Последнюю шайбу в матче на 60-й минуте забросил Андрей Педан, установив окончательный счёт — 7:1.

Для СКА это вторая победа подряд и самый крупный выигрыш с момента назначения Андрея Разина главным тренером 18 октября. В других матчах игрового дня "Ак Барс" обыграл "Торпедо" со счётом 5:2, "Северсталь" победила "Ладу" — 4:3, а ЦСКА оказался сильнее "Сибири" — 4:1.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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