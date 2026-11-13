Водитель микроавтобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Участниками смертельной аварии стали большегруз Volvo и микроавтобус Citroen.

Серьезное дорожно‑транспортное происшествие произошло в Кингисеппском районе. В лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса погиб человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась на трассе 41К‑008. По данным регионального МЧС, участниками ДТП стали большегруз Volvo и микроавтобус Citroen. Предварительно установлено, 3 ноября в 13:10 на 75 км трассы "Санкт-Петербург – Кейкино" 42-летний водитель, управляя автомобилем Volvo с прицепом, после разрыва переднего левого колеса совершил выезд на встречку.

После этого он врезался в Citroen под управлением 69-летнего мужчины, который скончался на месте ДТП. Водитель Volvo госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что четыре человека попали в больницу после массового ДТП в Ленобласти.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области