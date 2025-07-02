Местные жители переводили деньги на нужды ВСУ.

Трое жителей Запорожской области задержаны российскими силовыми структурами по подозрению в финансировании украинских спецслужб. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ. Специалисты из надзорного органа пояснили, что ведется уголовное дело по статье за государственную измену. Предположительно злоумышленники перечисляли денежные средства киевскому режиму и местным Вооруженным силам. Следователи полагают, что двое жителей из Мелитополя и села Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница Энергодара отправляли материальную поддержку на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и ВСУ.

От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы. ЦОС ФСБ РФ

ФСБ рассекретило документы о деятельности ОУН* на Ленинградском фронте.

*признана экстремистской и запрещена в России

Фото и видео: ЦОС ФСБ России