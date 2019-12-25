ФСБ рассекретило документы о деятельности ОУН* на Ленинградском фронте

Материалы подтверждают, что в декабре 1941 года органами Особого отдела Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) была раскрыта агентурная сеть в составе одного из подразделений 8-го дорожно-эксплуатационного полка.

ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие факты диверсионной активности участников Организации украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в России) внутри частей Красной Армии на территории Ленинградского фронта в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Материалы подтверждают, что в декабре 1941 года органами Особого отдела Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) была раскрыта агентурная сеть в составе одного из подразделений 8-го дорожно-эксплуатационного полка. Выяснилось, что большинство членов подпольной группы имели тесные контакты с немецкими разведывательными структурами.

Согласно документам, оперативниками органов госбезопасности тогда было задержано 13 военнослужащих, являвшихся активными участниками нелегальной сети ОУН*. Из рассекреченного письма руководства особых отделов Ленинградского фронта, подписанного начальником Особым отделом НКВД Ленинградского фронта Павлом Куприным, известно, что все участники указанной ячейки являлись выходцами из западных областей Украины (ныне Тернопольская и Ивано-Франковская области).

Один из арестованных, Михаил Гаврис, признался, что после призыва в ряды Красной армии в ноябре 1940 года немедленно вступил в контакт с руководителем местного отделения ОУН и получил поручение вести агитационную работу среди солдат-западенцев, склоняя их к переходу на сторону немецких войск с целью совершения вооружённого мятежа против советского командования.

Помимо пропаганды, украинские националисты занимались систематическим шпионажем в пользу германской разведки, собирая ценную информацию о расположении советских военных частей и объектах инфраструктуры.

Проведённое следствие подтвердило причастность всех подозреваемых к указанным преступлениям, и военным трибуналом 11 участникам диверсантской группы были вынесены смертные приговоры.

Фото: Piter.TV



*признана экстремистской и запрещена в России