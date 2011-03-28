Ливни, грозы, град пройдут в Ленобласти в четверг

Столбик термометров покажет температуру от +24 до +29 градусов, в прибрежных территориях возможен максимум до +22 градусов.

В четверг, 3 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность. В отдельных частях региона пройдут небольшие осадки. Вечером западные районы 47-го региона окажутся подвержены сильным ливням, грозам и граду.

В ночное время ветер западного направления усилится до скорости 2-7 м/с. Температура воздуха колеблется в пределах от +11 до +16 градусов Цельсия. Значимых колебаний атмосферного давления не предвидится.

Днём господствующим станет юго-западный и южный ветры, скорость которых составит от 5 до 10 м/с. В моменты прохождения гроз порывистость ветра увеличится до 15-20 м/с. Столбик термометров покажет температуру от +24 до +29 градусов, в прибрежных территориях возможен максимум до +22 градусов. Атмосферное давление постепенно снизится.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге тепло и солнечно.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"