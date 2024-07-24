В среду в Петербурге будет тепло и солнечно

Северо-западный ветер усилится до 4–9 м/с.

Петербург сегодня окажется под влиянием гребня антициклона, приходящего с юго-запада. Это обеспечит региону ясную погоду, освободив небо от дождевых облаков и позволив солнцу хорошо прогреть воздух. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура воздуха на уровне +21...+23 градуса, в Ленобласти чуть теплее — +20...+25 градусов. Северо-западный ветер усилится до 4–9 м/с.

Давление останется стабильным, составляя порядка 759 мм рт. ст., что соответствует норме.

Ранее мы сообщили о том, что температура в Ленобласти поднимется до +25 градусов 2 июля. Атмосферное давление незначительно повысится ночью и практически стабилизируется в течение дня.

Фото: Piter.TV